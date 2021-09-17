Легендарного Пеле знову перевели до реанімації

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14 вересня його перевели у звичайну палату, але сьогодні, 17 вересня, стало відомо, що лікарі вирішили відправити його знову до реанімації через кислотний рефлюкс-попадання кислоти зі шлунка в стравохід. У клініці "Альберт Енштейн", де він знаходиться, заявили, що нової інформації про стан спортсмена у них немає.

Нагадаємо, 7 вересня, триразовий чемпіон світу з футболу 80-річний бразилець Пеле був прооперований у приватній клініці в Сан-Паулу через виявлену пухлину в товстій кишці.