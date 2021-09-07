Легендарний Пеле переніс операцію з видалення пухлини: відомі деталі

Деталі

Триразовий чемпіон світу з футболу 80-річний бразилець Пеле був прооперований у приватній клініці в Сан-Паулу через виявлену пухлину в товстій кишці. Наразі стан Пеле нормальний, і він відчуває себе гарно.

Цитата

“Друзі, велике спасибі за ваші повідомлення. Я дякую Богові, відчуваю себе дуже добре і дякую за те, що доктор Фабіо, і доктор Мігель стежать за моїм здоров’ям. Минулої суботи я пройшов операцію на правій товстій кишці. Пухлина була виявлена ​​після проведення аналізів, про які я вже згадував. На щастя, я звик святкувати великі перемоги разом з вами. Я буду дивитися на цю ситуацію з посмішкою, жити з любов’ю моїх близьких і друзів”, — сказано в повідомленні Пеле.

Нагадаємо

У 2019 році Пеле переніс іншу операцію з видалення каменя з нирки.