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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 6036 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 23262 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Легендарный экс-футболист "Милана" вылечился от коронавируса

Легендарный экс-футболист "Милана" вылечился от коронавируса

Киев  •  УНН

 • 9889 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Титулованный бывший футболист "Милана" и сборной Италии Паоло Мальдини вылечился от коронавируса, сообщает УНН со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Несколько недель назад стало известно, что Паоло Мальдини вместе с сыном Дэниелем заразились короновирусные болезнью. Теперь сказано, что оба перенесли COVID-19 и сейчас полностью здоровы.

Примечательно, что 51-летний Паоло Мальдини, который является техническим директором ФК "Милан", уже вернулся к своим обязанностям.

Заметим, что 25-летнюю карьеру бывший защитник провел в "Милане", с которым выиграл 26 трофеев - 7 чемпионатов Италии, 5 Суперкубков страны, 5 сезонов Лиги чемпионов, 5 Суперкубков УЕФА, два Межконтинентального Кубка и Клубный чемпионат мира.

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