Легендарный экс-футболист "Милана" вылечился от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Титулованный бывший футболист "Милана" и сборной Италии Паоло Мальдини вылечился от коронавируса, сообщает УНН со ссылкой на Gazzetta dello Sport.
Несколько недель назад стало известно, что Паоло Мальдини вместе с сыном Дэниелем заразились короновирусные болезнью. Теперь сказано, что оба перенесли COVID-19 и сейчас полностью здоровы.
Примечательно, что 51-летний Паоло Мальдини, который является техническим директором ФК "Милан", уже вернулся к своим обязанностям.
Заметим, что 25-летнюю карьеру бывший защитник провел в "Милане", с которым выиграл 26 трофеев - 7 чемпионатов Италии, 5 Суперкубков страны, 5 сезонов Лиги чемпионов, 5 Суперкубков УЕФА, два Межконтинентального Кубка и Клубный чемпионат мира.