Легендарний ексфутболіст "Мілану" вилікувався від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Титулований колишній футболіст "Мілану" та збірної Італії Паоло Мальдіні вилікувався від коронавірусу, інформує УНН з посиланням на Gazzetta dello Sport.
Кілька тижнів тому стало відомо, що Паоло Мальдіні разом із сином Деніелем інфікувалися короновірусною хворобою. Тепер сказано, що обидва перенесли COVID-19 та наразі є повністю здоровими.
Примітно, що 51-річний Паоло Мальдіні, який є технічним директором ФК "Мілан", вже повернувся до своїх обов'язків.
Зауважимо, що 25-річну кар'єру колишній захисник провів в "Мілані", з яким виграв 26 трофеїв – 7 чемпіонатів Італії, 5 Суперкубків країни, 5 сезонів Ліги чемпіонів, 5 Суперкубків УЄФА, два Міжконтинентального Кубку і Клубний чемпіонат світу.