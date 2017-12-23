Легендарный астронавт NASA умер в возрасте 80 лет

“МакКендлесса лучше всего помнят по фотографии NASA, на которой он изображен рядом с шаттлом в пилотируемом маневрирующем устройстве (Manned Maneuvering Unit, MMU). Он стал первым астронавтом, который вышел в открытый космос не прикрепленным к своему космическому аппарате”, - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: NASA отправит автоматическую станцию или к комете Чурюмова — Герасименко, или на Титан

Всего он принял участие в двух космических миссиях. В 1984 году, когда состоялся его полет без страховки, он участвовал в испытаниях пилотируемого маневрирующего модуля, предназначенного для самостоятельного перемещения вне космического корабля. В 1990 году Маккендлесс работал в составе экипажа, который выводил на орбиту космический телескоп Hubble. Кроме того, он был задействован в обеспечении высадки Нила Армстронга и Базза Олдрина на Луну в 1969 году, сообщают в NASA.

Как ранее информировало информационное агентство УНН, в США умер бывший астронавт NASA Ричард Гордон, один из 24 человек, летавших к Луне.