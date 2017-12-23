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Легендарний астронавт NASA помер у віці 80 років

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. Колишній астронавт NASA Брюс Маккендлесс II, першим вийшов у відкритий космос без страховки, помер у четвер у віці 80 років. Про це в п'ятницю повідомило NASA, передає УНН.

Легендарний астронавт NASA помер у віці 80 років

“Маккендлесса найкраще пам’ятають по фотографії NASA, на якій він зображений поруч з шатлом у пілотованому маневруючому пристрої (Manned Maneuvering Unit, MMU). Він став першим астронавтом, який вийшов у відкритий космос не прикріпленим до свого космічного апарату”, — йдеться в повідомленні.

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Всього він взяв участь у двох космічних місіях. У 1984 році, коли відбувся його політ без страховки, він брав участь у випробуваннях пілотованого маневруючого модуля, призначеного для самостійного переміщення поза космічним кораблем. У 1990 році Маккендлесс працював у складі екіпажу, який виводив на орбіту космічний телескоп Hubble. Крім того, він був задіяний у забезпеченні висадки Ніла Армстронга і Базза Олдрина на Місяць в 1969 році, повідомляють у NASA.

Як раніше інформувало інформаційне агенство УНН, у США помер колишній астронавт NASA Річард Гордон, один з 24 осіб, що літали до Місяця.

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