Легендарный игрок киевского "Динамо" избран президентом Ассоциации ветеранов футбола Украины
Киев • УНН
Андрей Биба, экс-звезда киевского "Динамо", был единогласно избран новым исполняющим обязанности президента Ассоциации ветеранов футбола Украины, заменив на этом посту Анатолия Демьяненко. Ассоциация также призвала к созыву внеочередного Конгресса для избрания нового президента УАФ.
Члены исполнительного комитета Ассоциации ветеранов футбола Украины избрали новым и.о. президента ассоциации Андрея Бибу, вместо Анатолия Демьяненко, который покинул этот пост по личным причинам, пишет УНН.
Детали
На внеочередном заседании исполнительного комитета Ассоциации ветеранов футбола Украины был рассмотрен ряд важных вопросов, среди которых увольнение нынешнего наставника ассоциации и назначение нового.
Цитата
"Подавляющим большинством голосов членов исполкома было удовлетворено заявление Анатолия Демьяненко о прекращении полномочий и.о. президента АВФУ. Новым и.о. президента АВФУ избран вице-президент Андрей Биба", - говорится в сообщении.
Также на заседании было поддержано требование о проведении внеочередного Конгресса Украинской ассоциации футбола, на котором должны быть рассмотрены вопросы избрания президента УАФ вместо Андрея Павелко, который сейчас находится в СИЗО.
Андрей Биба - легендарный игрок киевского "Динамо", заслуженный мастер спорта СССР. В 246 матчах чемпионатов страны забил 69 голов. Трижды становился чемпионом Советского Союза. Впоследствии был ассистентом тренера в Динамо, Таврии и Днепре. Самостоятельный тренерский опыт имел в ряде клубов, среди которых - Подолье и Нефтяник. Много лет работал тренером-селекционером Динамо.
Добавим
Ранее Демьяненко сообщал, что покинет пост и.о. президента ассоциации по личным причинам.
Напомним
В июне 2020 года было принято решение об избрании на должность первого вице-президента УАФ известного футболиста и тренера украинской сборной среди ветеранов Анатолия Демьяненко.
Легендарный игрок киевского "Динамо" избран президентом Ассоциации ветеранов футбола Украины
Андрей Биба, экс-звезда киевского "Динамо", был единогласно избран новым исполняющим обязанности президента Ассоциации ветеранов футбола Украины, заменив на этом посту Анатолия Демьяненко. Ассоциация также призвала к созыву внеочередного Конгресса для избрания нового президента УАФ.
На Киевщине воздушная тревога из-за угрозы баллистических ракет
Киев и прилегающие регионы находятся в состоянии воздушной тревоги из-за угрозы запуска баллистических ракет, о чем объявили Военно-воздушные силы Украины.
Украина завершила финансирование пенсий в ноябре на сумму 57,9 млрд грн
В ноябре Украина выделила 57,9 млрд грн на пенсии, 2452,7 млн грн - на жилищные субсидии и льготы, 2285,7 млн грн - на страховые выплаты.
В Киеве задержан водитель, который сбил полицейского и скрылся с места происшествия
Полицейский был госпитализирован после того, как его сбил автомобиль Ford в Киеве. Водителя разыскали и теперь ему грозит до трех лет заключения.
По меньшей мере 9 человек погибли в результате обстрела сирийскими правительственными войсками деревни, удерживаемой повстанцами
В результате обстрела сирийскими правительственными войсками деревни Каукафин в Идлибе погибли по меньшей мере девять человек, в том числе шесть детей, что является нарушением перемирия, заключенного в 2020 году. "Белые каски" подтвердили наличие жертв.
Украина стремится достичь 50% самообеспеченности в производстве ядерного топлива до 2026 года
К 2026 году Украина намерена покрыть 50% своих потребностей в ядерном топливе за счет собственного производства, отказавшись от российских технологий. Этот процесс включает увеличение производства по технологии Westinghouse.
Атака беспилотников повредила детский сад и здания в Киеве: фото последствий
Киев пострадал от ночной атаки беспилотника, в результате которой были повреждены дома, автомобили, детский сад и другие здания в двух районах города. Спасатели спасли двух женщин, а также потушили несколько пожаров после инцидента.
Электроснабжение Киева восстановлено после вражеской атаки, аварийные отключения отменены
Электроснабжение в Киеве восстановлено после того, как ремонтные бригады ДТЭК оперативно устранили перебои, вызванные российской атакой, и сейчас аварийных отключений нет.
Британская разведка: использование крылатых ракет российского флота осложняется проблемами логистики
Министерство обороны Великобритании сообщает о трудностях для Черноморского флота России в использовании крылатых ракет из Севастополя, а Новороссийск становится вероятной альтернативой из-за украинских ударов. Российские морские крылатые ракеты сталкиваются с проблемами материально-технического обеспечения, что влияет на их оперативную эффективность.
В трех областях объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы
В Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях была объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы, а также сообщается о взрыве в Кривом Роге, хотя официально это еще не подтверждено.