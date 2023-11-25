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Легендарный игрок киевского "Динамо" избран президентом Ассоциации ветеранов футбола Украины

Киев  •  УНН

25 ноябрь 2023, 13:08  •  15754 просмотра

Андрей Биба, экс-звезда киевского "Динамо", был единогласно избран новым исполняющим обязанности президента Ассоциации ветеранов футбола Украины, заменив на этом посту Анатолия Демьяненко. Ассоциация также призвала к созыву внеочередного Конгресса для избрания нового президента УАФ.

Члены исполнительного комитета Ассоциации ветеранов футбола Украины избрали новым и.о. президента ассоциации Андрея Бибу, вместо Анатолия Демьяненко, который покинул этот пост по личным причинам, пишет УНН.

Детали

На внеочередном заседании исполнительного комитета Ассоциации ветеранов футбола Украины был рассмотрен ряд важных вопросов, среди которых увольнение нынешнего наставника ассоциации и назначение нового.

Цитата

"Подавляющим большинством голосов членов исполкома было удовлетворено заявление Анатолия Демьяненко о прекращении полномочий и.о. президента АВФУ. Новым и.о. президента АВФУ избран вице-президент Андрей Биба", - говорится в сообщении.

Также на заседании было поддержано требование о проведении внеочередного Конгресса Украинской ассоциации футбола, на котором должны быть рассмотрены вопросы избрания президента УАФ вместо Андрея Павелко, который сейчас находится в СИЗО.

Андрей Биба - легендарный игрок киевского "Динамо", заслуженный мастер спорта СССР. В 246 матчах чемпионатов страны забил 69 голов. Трижды становился чемпионом Советского Союза. Впоследствии был ассистентом тренера в Динамо, Таврии и Днепре. Самостоятельный тренерский опыт имел в ряде клубов, среди которых - Подолье и Нефтяник. Много лет работал тренером-селекционером Динамо.

Добавим

Ранее Демьяненко сообщал, что покинет пост и.о. президента ассоциации по личным причинам.

Напомним

В июне 2020 года было принято решение об избрании на должность первого вице-президента УАФ известного футболиста и тренера украинской сборной среди ветеранов Анатолия Демьяненко.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Спорт
Легендарного гравця київського “Динамо” обрано президентом Асоціації ветеранів футболу України
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Легендарный игрок киевского "Динамо" избран президентом Ассоциации ветеранов футбола Украины

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