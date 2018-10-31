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Легальное трудоустройство украинцев в Польше в этом году сократилось на 18%

Легальное трудоустройство украинцев в Польше в этом году сократилось на 18%

Киев  •  УНН

 • 17996 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Количество выданных гражданам Украины приглашений на работу в Польше в первом полугодии этого года сократилась на 18%, и до конца года оно, как ожидается, снизится до 1,4 млн приглашений. Об этом сообщил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник в комментарии корреспонденту УНН.

"Если сравнить первое полугодие 2017 года с первым полугодием 2018 года, количество выданных приглашений (на работу в Польше - ред.) снизилось уже на 18%, и до конца года прогнозное количество выданных приглашений уменьшится почти на 300 тысяч - до 1,4 млн приглашений", - отметил эксперт.

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При этом, по мнению специалиста по связям с общественностью ОО "Европа без барьеров" Павла Кравчука, уменьшение количества выданных приглашений на работу украинцам в Польше не обязательно означает, что украинские трудовые мигранты поехали в другие страны или остались дома.

"С 1 января 2018 года изменилось польское законодательство и порядок выдачи "освядчень" (приглашений на работу - ред.) - теперь этот документ означает больше ответственности для работодателя и, соответственно, эти документы стали выдавать более осторожно и тщательно", - пояснил эксперт.

По его словам, количество таких приглашений на работу не равно количеству людей. До 2018 года это был документ, который "работал" максимум в течение полугода, то есть один человек мог получить два и более "освядчень" за год. Другие люди могли получать разрешения, но по тем или иным причинам не ехать за ними работать. Таким образом, изменения в законодательстве привели к уменьшению количества трудовых мигрантов из Украины в Польше, но, по его данным, на количество, существенно меньше 200 тысяч.

Кроме того, по данным Кравчука, следует учитывать, что сравниваются данные за период до отмены виз с ЕС и после, что тоже повлияло на потоки трудовой миграции. 

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Несмотря на уменьшение украинских трудовых мигрантов с легальной работой в Польше, по словам Воскобойника, эта страна пока все равно остается страной "номер один" для трудоустройства граждан Украины, и она еще в 2010 году начала активно привлекать трудовых мигрантов. В частности, в прошлом году страна выдала 1,7 млн рабочих виз для граждан Украины.

По данным Воскобойника, кроме Польши, украинцы едут работать в Чехию, Словакию, Венгрию, страны Балтии - Эстонию, Латвию, Литву, которые сейчас предлагают гражданам более выгодные условия трудоустройства.

При этом он добавил, что, по данным социсследований, 61% трудовых мигрантов, выезжающих на заработки за границу в течение последних пяти лет, работали там нелегально.

Напомним, в Польше обеспокоены возможным оттоком украинских трудовых мигрантов в Германию. В то же время в Польше уменьшается количество вакансий для украинцев.

Вместе с тем, количество трудовых мигрантов из Украины в Эстонии за год увеличилось вдвое.

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