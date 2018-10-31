Легальне працевлаштування українців у Польщі цього року скоротилося на 18%

"Якщо порівняти перше півріччя 2017 року із першим півріччям 2018 року, кількість виданих запрошень (на роботу в Польщі – ред.) знизилася вже на 18%, і до кінця року прогнозна кількість виданих запрошень зменшиться майже на 300 тисяч – до 1,4 млн запрошень", - зазначив експерт.

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При цьому, на думку спеціаліста зі зв'язків з громадськістю ГО "Європа без бар'єрів" Павла Кравчука, зменшення кількості виданих запрошень на роботу українцям у Польщі не обов’язково означає, що українські трудові мігранти поїхали в інші країни або залишилися вдома.

"З 1 січня 2018 року змінилося польське законодавство і порядок видання "освядчень" (запрошень на роботу – ред.) – тепер цей документ означає більше відповідальності для роботодавця, і відповідно, ці документи стали видавати більш обережно і прискіпливо", - пояснив експерт.

З його слів, кількість таких запрошень на роботу не дорівнює кількості людей. До 2018 року це був документ, який "працював" максимум протягом півроку, тобто одна людина могла отримати два і більше "освядчень" за рік. Інші люди могли отримувати дозволи, але з тих чи інших причин не їхати за ними працювати. Отже, зміни у законодавстві привели до зменшення кількості трудових мігрантів з України у Польщі, але, за його даними, на кількість, суттєво меншу за 200 тисяч.

Крім того, за даними Кравчука, варто враховувати, що порівнюються дані за період до скасування віз з ЄС і після, що теж вплинуло на потоки трудової міграції.

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Попри зменшення українських заробітчан з легальною роботою у Польщі, за словами Воскобойника, ця країна наразі все одно залишається країною "номер один" для працевлаштування громадян України, і вона ще у 2010 році почала активно залучати трудових мігрантів. Зокрема, торік країна видала 1,7 млн робочих віз для громадян України.

За даними Воскобойника, крім Польщі, українці їдуть працювати до Чехії, Словаччини, Угорщини, країн Балтії – Естонії, Латвії, Литви, які наразі пропонують громадянам більш вигідні умови працевлаштування.

При цьому він додав, що, за даними соцдосліджень, 61% трудових мігрантів, які виїжджали на заробітки за кордон протягом останніх п'яти років, працювали там нелегально.

Нагадаємо, у Польщі занепокоєні можливим відтоком українських заробітчан до Німеччини. Водночас у Польщі зменшується кількість вакансій для українців.

Натомість, кількість трудових мігрантів з України в Естонії за рік збільшилася вдвічі.