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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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7 марта, 06:35 • 111670 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137803 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Леди в белом и галстук в тон костюма: как выглядела чета Зеленских на инаугурации

Киев  •  УНН

 • 25593 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Жена Владимира Зеленского - Елена - в день инаугурации выбрала цветом своей одежды белый, а сам Президент Украины был одет в темно-синий костюм с галстуком в тон, сообщает УНН.

Уже теперь Первая леди Елена Зеленская была одета в изысканный деловой костюм белого цвета с оригинальным пиджаком-пелериной. Свой образ она дополнила туфлями бежевого цвета и элегантной прической.

Сам Владимир Зеленский был в темно-синем костюме, темном в тон галстуку и голубой рубашке.

Перед началом церемонии супруги опубликовало совместное фото с подписью: "Новый этап. Мы готовы".

Напомним, сегодня Владимир Зеленский принес присягу народу Украины и вступил в должность Президента.

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Новый этап. Мы готовы.

Публикация от Владимир Зеленский (@zelenskiy_official)

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