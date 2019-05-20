Леди в белом и галстук в тон костюма: как выглядела чета Зеленских на инаугурации
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Жена Владимира Зеленского - Елена - в день инаугурации выбрала цветом своей одежды белый, а сам Президент Украины был одет в темно-синий костюм с галстуком в тон, сообщает УНН.
Уже теперь Первая леди Елена Зеленская была одета в изысканный деловой костюм белого цвета с оригинальным пиджаком-пелериной. Свой образ она дополнила туфлями бежевого цвета и элегантной прической.
Сам Владимир Зеленский был в темно-синем костюме, темном в тон галстуку и голубой рубашке.
Перед началом церемонии супруги опубликовало совместное фото с подписью: "Новый этап. Мы готовы".
Напомним, сегодня Владимир Зеленский принес присягу народу Украины и вступил в должность Президента.
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