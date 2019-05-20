Леді в білому та краватка в тон костюма: як виглядало подружжя Зеленських на інавгурації
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Дружина Володимира Зеленського - Олена - на день інавгурації обрала кольором свого вбрання білий, а сам Президент України був вбраний у темно-синій костюм з краваткою в тон, повідомляє УНН.
Вже відтепер Перша леді Олена Зеленська була вбрана у вишуканий діловий костюм білого кольору з оригінальним піджаком-пелериною. Свій образ вона доповнила черевиками бежевого кольору та елегантною зачіскою.
Сам Володимир Зеленський був у темно-синьому костюмі, темній у тон краватці та блакитній сорочці.
Перед початком церемонії подружжя опублікувало спільне фото з підписом: "Новий етап. Ми готові".
Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський склав присягу народові України та вступив на посаду Президента.