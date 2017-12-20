Леди Гага будет на постоянной основе будет выступать с концертами в Лас-Вегасе
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Популярная американская певица Леди Гага будет в течение двух лет выступать со своими шоу в одном из концертных залов Лас-Вегаса на постоянной основе, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
31-летняя исполнительница подписала контракт о проведении серии концертов в развлекательном комплексе Park MGM. Певица будет выступать в зале, рассчитанном на 5,3 тысяч зрителей, в котором ранее давали постоянные шоу, в частности, Шер и Рики Мартин.
Как сообщает журнал Entertainment Weekly, концерты Леди Гаги начнутся в конце следующего года. Их точное число неизвестно, однако, по данным газеты Las Vegas Review Journal, певица даст в первый год как минимум 36 шоу. За каждый концерт исполнительница получит 400 тысяч долларов, сообщили источники издания.
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"Я всю жизнь мечтала о том, чтобы выступать в Лас-Вегасе", - приводит Entertainment Weekly заявление певицы. Она отметила, что в этом городе на постоянной основе с концертами выступали Фрэнк Синатра, Элтон Джон, Джуди Гарленд и Лайза Миннелли. По словам Леди Гаги, она польщена предоставленной ей "честью создать шоу, которое Лас-Вегас никогда еще не видел".
Следует отметить, что после избрания Элвисом Пресли Лас-Вегаса в качестве постоянного полигона для творчества у певца начались проблемы со здоровьем из-за наркотиков, плотного графика и местного ритма жизни.
Напомним, американской певице Леди Гаге запретили говорить о политике , в том числе и о избранного президента США Дональда Трампа, во время выступления на финальной игре сезона в американском футболе "Супербоул-2017".