Леді Гага буде на постійній основі буде виступати з концертами у Лас-Вегасі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Популярна американська співачка Леді Гага буде протягом двох років виступати зі своїми шоу в одному з концертних залів Лас-Вегаса на постійній основі, передає УНН з посиланням на ТАСС.
31-річна виконавиця підписала контракт щодо проведення серії концертів у розважальному комплексі Park MGM. Співачка виступатиме в залі, розрахованому на 5,3 тисяч глядачів, у якому раніше давали постійні шоу, зокрема, Шер та Рікі Мартін.
Як повідомляє журнал Entertainment Weekly, концерти Леді Гаги почнуться в кінці наступного року. Їх точна кількість невідома, проте, за даними газети Las Vegas Review Journal, співачка дасть у перший рік як мінімум 36 шоу. За кожен концерт виконавиця отримає 400 тисяч доларів, повідомили джерела видання.
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“Я все життя мріяла про те, щоб виступати у Лас-Вегасі”, — наводить Entertainment Weekly заяву співачки. Вона зазначила, що в цьому місті на постійній основі з концертами виступали Френк Сінатра, Елтон Джон, Джуді Гарленд і Лайза Міннеллі. За словами Леді Гаги, вона задоволена наданою їй “честю створити шоу, яке Лас-Вегас ніколи ще не бачив”.
Слід зазначити, що після обрання Елвісом Преслі Лас-Вегасу в якості постійного полігону для творчості у співака розпочалися проблеми зі здоров’ям через наркотики, щільний графік та місцевий ритм життя.
Нагадаємо, американській співачці Леді Газі заборонили говорити про політику, зокрема і про обраного президента США Дональда Трампа, під час виступу на фінальній грі сезону в американському футболі “Супербоул-2017”.