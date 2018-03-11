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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 48433 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 52297 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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15:15 • 100691 просмотра

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Ле Пен предложила ребрендинг "Национального фронта"

Ле Пен предложила ребрендинг "Национального фронта"

Киев  •  УНН

 • 8273 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Глава французского “Национального фронта” Марин Ле Пен предложила новое название для политсилы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Le Figaro.

Политик обещала изменить название партии еще после поражения на выборах в прошлом году.

Во время партийного съезда она предложила изменить название партии на “Rassemblement national” (“Национальное собрание”).

Партию хотят переименовать из-за того, что у многих избирателей действующее название ассоциируется со скандалами, в частности, связанными с антисемитизмом. Таким образом Ле Пен планирует изменить “ультраправый” имидж партии и увеличить количество ее сторонников.

За новое название члены партии будут голосовать по почте. Результат голосования станет известным примерно за шесть недель.

Также Ле Пен заявила, что примет любое решение однопартийцев.

Как сообщал УНН, “Национальный фронт” Франции лишил своего основателя статуса почетного председателя.

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