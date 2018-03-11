Ле Пен запропонувала ребрендинг "Національного фронту"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Голова французького “Національного фронту” Марін Ле Пен запропонувала нову назву для політсили. Про це повідомляє УНН з посиланням на Le Figaro.
Політик обіцяла змінити назву партії ще після поразки на виборах минулого року.
Під час партійного з’їзду вона запропонувала змінити назву партії на “Rassemblement national” (“Національне зібрання”).
Партію хочуть переіменувати через те, що у багатьох виборців чинна назва асоціюється зі скандалами, зокрема, пов’язаними з антисемітизмом. Таким чином Ле Пен планує змінити “ультраправий” імідж партії та збільшити кількість її прихильників.
За нову назву члени партії голосуватимуть поштою. Результат голосування стане відомим приблизно за шість тижнів.
Також Ле Пен заявила, що прийме будь-яке рішення однопартійців.
Як повідомляв УНН, “Національний фронт” Франції позбавив свого засновника статусу почесного голови.