Ле Пен призвала "разрушить ЕС изнутри"

В мероприятии, кроме Ле Пен, приняли участие лидер голландской “Партии Свободы” Герт Вилдерс, евродепутат от итальянской “Лиги Севера” Лоренцо Фонтана, представитель Австрийской партии свободы Георг Майер, а также члены недавно созданной на базе ультраправых партий фракции "Европа наций и свобод “(ЕNF) в Европейском парламенте, представляющих Польшу, Бельгию, Великобританию и Германию. Участники конференции заявили о намерении разработать новую модель сотрудничества европейских стран вместо Евросоюза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Австрии консерваторы и ультраправые договорились о коалиции



“Евросоюз теряет дыхание. Я надеюсь, что мы свергнем ЕС изнутри. Мы должны вести себя как завоеватели”, — заявила Ле Пен, добавив, что Евросоюз является катастрофическим институтом, из-за которого европейский континент движется к своей гибели. “Европейские народы должны освободиться от оков ЕС”, — подчеркнула Ле Пен на пресс-конференции после встречи.

По словам организатора пражской конференции, лидера чешского популистского движения “Свобода и прямая демократия” Томио Окамуры, будущее Европы связано с политической и экономической децентрализацией, тогда как сейчас ЕС пытается превратить континент в “единое тоталитарное государство”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Франция призвала РФ обеспечить прекращение огня на Донбассе

“Мы заинтересованы в тесном сотрудничестве суверенных европейских стран на основе взаимной выгоды и отвергаем диктат нынешней наднациональной структуры, которая паразитирует на объединении европейских народов”, — заявил Окамура.

Напомним, Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) лишили лидера ультраправых Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности.