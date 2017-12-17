Ле Пен призвала "разрушить ЕС изнутри"

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Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 18 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 98860 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101941 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102297 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 116441 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103351 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105820 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112710 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117233 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Ле Пен призвала "разрушить ЕС изнутри"

Ле Пен призвала "разрушить ЕС изнутри"

Киев  •  УНН

 • 23822 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Лидерка французской партии “Национальный фронт” Марин Ле Пен в субботу на конференции антииммиграционных партий в Праге заявила, что Европейский Союз “теряет дыхание” и пришла пора “разрушить его изнутри”, передает УНН со ссылкой на Le Monde.

В мероприятии, кроме Ле Пен, приняли участие лидер голландской “Партии Свободы” Герт Вилдерс, евродепутат от итальянской “Лиги Севера” Лоренцо Фонтана, представитель Австрийской партии свободы Георг Майер, а также члены недавно созданной на базе ультраправых партий фракции "Европа наций и свобод “(ЕNF) в Европейском парламенте, представляющих Польшу, Бельгию, Великобританию и Германию. Участники конференции заявили о намерении разработать новую модель сотрудничества европейских стран вместо Евросоюза.

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“Евросоюз теряет дыхание. Я надеюсь, что мы свергнем ЕС изнутри. Мы должны вести себя как завоеватели”, — заявила Ле Пен, добавив, что Евросоюз является катастрофическим институтом, из-за которого европейский континент движется к своей гибели. “Европейские народы должны освободиться от оков ЕС”, — подчеркнула Ле Пен на пресс-конференции после встречи.

По словам организатора пражской конференции, лидера чешского популистского движения “Свобода и прямая демократия” Томио Окамуры, будущее Европы связано с политической и экономической децентрализацией, тогда как сейчас ЕС пытается превратить континент в “единое тоталитарное государство”.

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“Мы заинтересованы в тесном сотрудничестве суверенных европейских стран на основе взаимной выгоды и отвергаем диктат нынешней наднациональной структуры, которая паразитирует на объединении европейских народов”, — заявил Окамура.

Напомним, Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) лишили лидера ультраправых Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности.

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