Ле Пен закликала "зруйнувати ЄС зсередини"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Лідерка французької партії “Національний фронт” Марін Ле Пен у суботу на конференції антиміграційних партій у Празі заявила, що Європейський Союз “втрачає дихання” і прийшла пора “зруйнувати його зсередини”, передає УНН з посиланням на Le Monde.
У заході, крім Ле Пен, взяли участь лідер голландської “Партії Свободи” Герт Вілдерс, євродепутат від італійської “Ліги Півночі” Лоренцо Фонтана, представник Австрійської партії свободи Георг Майєр, а також члени нещодавно створеної на базі ультраправих партій фракції “Європа націй і свобод” (ЕNF) у Європейському парламенті, які представляють Польщу, Бельгію, Великобританію та Німеччину. Учасники конференції заявили про намір розробити нову модель співпраці європейських країн замість Євросоюзу.
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“Євросоюз втрачає дихання. Я сподіваюся, що ми скинемо ЄС зсередини. Ми повинні вести себе як завойовники”, — заявила Ле Пен, додавши, що Євросоюз є катастрофічним інститутом, через який європейський континент рухається до своєї загибелі. “Європейські народи повинні звільнитися від кайданів ЄС”, — підкреслила Ле Пен на прес-конференції після зустрічі.
За словами організатора празької конференції, лідера чеського популістського руху “Свобода і пряма демократія” Томіо Окамури, майбутнє Європи пов’язано з політичною та економічною децентралізацією, тоді як зараз ЄС намагається перетворити континент в “єдине тоталітарну державу”.
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“Ми зацікавлені в тісній співпраці суверенних європейських країн на основі взаємної вигоди і відкидаємо диктат нинішньої наднаціональної структури, яка паразитує на об’єднанні європейських народів”, — заявив Окамура.
Нагадаємо, Національні збори Франції (нижня палата парламенту) позбавили лідерку ультраправих Марін Ле Пен депутатської недоторканності.