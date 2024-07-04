Лидер французской партии "Национальное объединение" (RN) Марин Ле Пен назвала "в некоторой степени вмешательством" в дела Франции публикацию поста с ее фото на странице мид россии. Пишет УНН со ссылкой на TF1 Info.

Контекст

В сообщении в социальной сети X, сопровождаемом фотографией Марин Ле Пен, министерство иностранных дел россии выразило свою поддержку RN. Публикацию сопровождает текст:

Во французском обществе растет запрос на суверенную, отвечающую национальным интересам внешнюю политику, на избавление от диктата Вашингтона и Брюсселя - говорится в сообщении мид рф

Согласно информации СМИ, депутат от департамента Па-де-Кале не воспринял эту инициативу с пониманием рф. Согласно информации СМИ, депутат от департамента Па-де-Кале не воспринял эту инициативу с пониманием рф.

"Я не чувствую никакой ответственности за российские провокации против Франции и против Эммануэля Макрона", - заявила Марин Ле Пен.

Поэтому я думаю, что это провокация и, кстати, возможно, также небольшое вмешательство. Потому что когда вы делаете такой твит, такой показной и такой провокационный, это можно приравнять к вмешательству - добавила она.

Напомним

Глава французской партии "Национальное объединение" Жордан Барделла выступает за предоставление Украине боеприпасов и оборудования для самообороны, но против отправки оборудования, которое может спровоцировать более широкую войну.