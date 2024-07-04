Марин Ле Пен, лидер французской партии "Национальное объединение", назвала сообщение российского МИДа с ее фотографией "провокацией" и "в какой-то степени вмешательством" в дела Франции.
Лидер французской партии "Национальное объединение" (RN) Марин Ле Пен назвала "в некоторой степени вмешательством" в дела Франции публикацию поста с ее фото на странице мид россии. Пишет УНН со ссылкой на TF1 Info.
Контекст
В сообщении в социальной сети X, сопровождаемом фотографией Марин Ле Пен, министерство иностранных дел россии выразило свою поддержку RN. Публикацию сопровождает текст:
Во французском обществе растет запрос на суверенную, отвечающую национальным интересам внешнюю политику, на избавление от диктата Вашингтона и Брюсселя
Согласно информации СМИ, депутат от департамента Па-де-Кале не воспринял эту инициативу с пониманием рф. Согласно информации СМИ, депутат от департамента Па-де-Кале не воспринял эту инициативу с пониманием рф.
"Я не чувствую никакой ответственности за российские провокации против Франции и против Эммануэля Макрона", - заявила Марин Ле Пен.
Поэтому я думаю, что это провокация и, кстати, возможно, также небольшое вмешательство. Потому что когда вы делаете такой твит, такой показной и такой провокационный, это можно приравнять к вмешательству
Напомним
Глава французской партии "Национальное объединение" Жордан Барделла выступает за предоставление Украине боеприпасов и оборудования для самообороны, но против отправки оборудования, которое может спровоцировать более широкую войну.