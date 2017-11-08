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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 14147 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 30946 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 42112 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 48118 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 44315 просмотра

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11:14 • 91197 просмотра

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11 марта, 06:59 • 99120 просмотра

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Ле Пен повторно лишили депутатской неприкосновенности

Ле Пен повторно лишили депутатской неприкосновенности

Киев  •  УНН

 • 8552 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) лишили лидера ультраправых Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности, передает УНН со ссылкой на Le Figaro.

По словам парламентских источников, ассамблея подняла вопрос о депутатском иммунитете Марин Ле Пен в рамках расследования вокруг ее публикации изображений преступлений "Исламского государства" размещенных на Twitter.

Марин Ле Пен находится под следствием во Франции за три графических изображения, на которых боевики "ИГ" осуществляет казнь, которые она опубликовала в Twitter в 2015 году. В частности, на фото была казнь журналиста США Джеймса Фоули, которому отрезали голову.

Напомним, раньше ЕП лишил М.Ле Пен депутатского иммунитета в деле о клевете.

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