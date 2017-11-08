Ле Пен повторно лишили депутатской неприкосновенности

По словам парламентских источников, ассамблея подняла вопрос о депутатском иммунитете Марин Ле Пен в рамках расследования вокруг ее публикации изображений преступлений "Исламского государства" размещенных на Twitter.

Марин Ле Пен находится под следствием во Франции за три графических изображения, на которых боевики "ИГ" осуществляет казнь, которые она опубликовала в Twitter в 2015 году. В частности, на фото была казнь журналиста США Джеймса Фоули, которому отрезали голову.

Напомним, раньше ЕП лишил М.Ле Пен депутатского иммунитета в деле о клевете.