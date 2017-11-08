Ле Пен повторно позбавили депутатської недоторканності

За словами парламентських джерел, асамблея підняла питання про депутатський імунітет Марін Ле Пен в рамках розслідування навколо її публікації зображень злочинів "Ісламської держави" розміщених на Twitter.

Марін Ле Пен перебуває під слідством у Франції за три графічних зображення, на яких ІДІЛ здійснює страту, які вона опублікувала у Twitter в 2015 році. Зокрема, на фото була страта журналіста США Джеймса Фоулі, якому відтяли голову.

Нагадаємо, ЄП позбавив М.Ле Пен депутатського імунітету в справі про наклеп.