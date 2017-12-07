Лавров встретился с Тиллерсоном в Вене
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. На полях заседания Совета министров ОБСЕ в Вене началась встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона, передает УНН со ссылкой на сообщение МИД РФ в Twitter.
"На полях Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене началась встреча Сергея Лаврова и Госсекретаря США Рекса Тиллерсона", - говорится в сообщении.
Стороны, в частности, должны обсудить вопрос Украины.
Напомним, На полях совета министров ОБСЕ в Вене состоялась встреча министра иностранных дел Украины Павел Климкин с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.
"На полях" Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене началась встреча Сергея Лаврова и Госсекретаря США Рекса Тиллерсона@RussiaInUSA @USEmbRu @StateDept pic.twitter.com/k78vsWv0ZQ— МИД России