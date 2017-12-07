Лавров встретился с Тиллерсоном в Вене

"На полях Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене началась встреча Сергея Лаврова и Госсекретаря США Рекса Тиллерсона", - говорится в сообщении.

Стороны, в частности, должны обсудить вопрос Украины.

Напомним, На полях совета министров ОБСЕ в Вене состоялась встреча министра иностранных дел Украины Павел Климкин с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

"На полях" Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене началась встреча Сергея Лаврова и Госсекретаря США Рекса Тиллерсона@RussiaInUSA @USEmbRu @StateDept pic.twitter.com/k78vsWv0ZQ

— МИД России