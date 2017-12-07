Лавров зустрівся з Тіллерсоном у Відні
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. На полях засідання Ради міністрів ОБСЄ у Відні розпочалася зустріч голови МЗС Росії Сергія Лаврова і держсекретаря США Рекса Тіллерсона, передає УНН з посиланням на повідомлення МЗС РФ в Twitter.
"На полях Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Відні розпочалася зустріч Сергія Лаврова і держсекретаря США Рекса Тіллерсона", - йдеться в повідомленні.
Сторони, зокрема, повинні обговорити питання України.
Нагадаємо, На полях ради міністрів ОБСЄ у Відні відбулася зустріч міністра закордонних справ України Павло Клімкін з держсекретарем США Рексом Тіллерсона.
"На полях" Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене началась встреча Сергея Лаврова и Госсекретаря США Рекса Тиллерсона@RussiaInUSA @USEmbRu @StateDept pic.twitter.com/k78vsWv0ZQ— МИД России