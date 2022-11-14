лаврова отправили в больницу по прибытии на саммит G20 на Бали - СМИ

Детали

Три индонезийских правительственных и медицинских чиновника на условиях анонимности сообщили Associated Press, что глава мид рф был доставлен в больницу на Бали. По информации источников, лавров лечился от болезни сердца.

В мид рф представительница ведомства мария захарова в Telegram ответила на информацию так: "Мы здесь с сергеем викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован".

Напомним

Российский диктатор владимир путин отказался присутствовать на саммите G20. По словам его пресс-секретаря дмитрия пескова, причина отсутствия – плотный график президента. Вместо него на саммит поехал министр иностранных дел сергей лавров.

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите G20, который состоится на Бали в Индонезии. Глава государства подчеркнул, что выступит на саммите G20 с обращением во вторник.

Между тем президент США Джо Байден накануне приземлился на Бали в Индонезии для участия в саммите G20.