лаврова отправили в больницу по прибытии на саммит G20 на Бали - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Министр иностранных дел российской федерации cергей kавров был доставлен в больницу из-за проблем со здоровьем, возникших после его прибытия на саммит G20 на Бали. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на источники в органах власти Индонезии, передает УНН.
Детали
Три индонезийских правительственных и медицинских чиновника на условиях анонимности сообщили Associated Press, что глава мид рф был доставлен в больницу на Бали. По информации источников, лавров лечился от болезни сердца.
В мид рф представительница ведомства мария захарова в Telegram ответила на информацию так: "Мы здесь с сергеем викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован".
Напомним
Российский диктатор владимир путин отказался присутствовать на саммите G20. По словам его пресс-секретаря дмитрия пескова, причина отсутствия – плотный график президента. Вместо него на саммит поехал министр иностранных дел сергей лавров.
Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите G20, который состоится на Бали в Индонезии. Глава государства подчеркнул, что выступит на саммите G20 с обращением во вторник.
Между тем президент США Джо Байден накануне приземлился на Бали в Индонезии для участия в саммите G20.