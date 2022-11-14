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лаврова відправили до лікарні після прибуття на саміт G20 на Балі - ЗМІ

лаврова відправили до лікарні після прибуття на саміт G20 на Балі - ЗМІ

Київ • УНН

 • 2088385 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Міністр закордонних справ російської федерації сергій лавров був доставлений до лікарні через проблеми зі здоров'ям, що виникли після його прибуття на саміт G20 на Балі. Про це пише Associated Press із посиланням на джерела в органах влади Індонезії, передає УНН.

Деталі

Три індонезійські урядові та медичні чиновники на умовах анонімності повідомили Associated Press, що глава мзс рф був доставлений до лікарні на Балі. За інформацією джерел, лавров лікувався від хвороби серця.

У мзс рф представниця відомства марія захарова у Telegram відповіла на інформацію так: "Ми тут із сергієм вікторовичем в Індонезії читаємо стрічку і не віримо своїм очам: виявляється, він госпіталізований".

Нагадаємо

Російський диктатор володимир путін відмовився бути присутнім на саміті G20. За словами його прессекретаря дмитра пєскова, причина відсутності – щільний графік президента. Замість нього на саміт поїхав міністр закордонних справ сергій лавров.

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті G20, що відбудеться на Балі в Індонезії. Глава держави наголосив, що виступить на саміті G20 зі зверненням у вівторок.

Тим часом президент США Джо Байден напередоді приземлився на Балі в Індонезії для участі в саміті G20.

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