лаврова відправили до лікарні після прибуття на саміт G20 на Балі - ЗМІ

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Три індонезійські урядові та медичні чиновники на умовах анонімності повідомили Associated Press, що глава мзс рф був доставлений до лікарні на Балі. За інформацією джерел, лавров лікувався від хвороби серця.

У мзс рф представниця відомства марія захарова у Telegram відповіла на інформацію так: "Ми тут із сергієм вікторовичем в Індонезії читаємо стрічку і не віримо своїм очам: виявляється, він госпіталізований".

Нагадаємо

Російський диктатор володимир путін відмовився бути присутнім на саміті G20. За словами його прессекретаря дмитра пєскова, причина відсутності – щільний графік президента. Замість нього на саміт поїхав міністр закордонних справ сергій лавров.

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті G20, що відбудеться на Балі в Індонезії. Глава держави наголосив, що виступить на саміті G20 зі зверненням у вівторок.

Тим часом президент США Джо Байден напередоді приземлився на Балі в Індонезії для участі в саміті G20.