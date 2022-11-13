Зеленський про саміт G20: ми дамо відповіді на багато питань, які звучать зараз

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"Відбудеться саміт "Групи двадцяти" в Індонезії, і наша позиція буде представлена. Дуже змістовно. Ми дамо відповіді на багато питань, які звучать зараз. Публічні відповіді. Щоб їх чули всі наші люди, всі наші партнери, кожен і кожна, хто нас підтримує. Уже у вівторок – моє звернення", - сказав він.

Нагадаємо

Верховна рада України готує звернення до міжнародної спільноти із закликом виключити рф з G20.