Зеленский о саммите G20: мы ответим на многие вопросы, которые звучат сейчас

Цитата

"Состоится саммит "Группы двадцати" в Индонезии, и наша позиция будет представлена. Очень содержательно. Мы дадим ответы на многие звучащие сейчас вопросы. Публичные ответы. Чтобы их слышали все наши люди, все наши партнеры, каждый и каждая, кто нас поддерживает. Уже во вторник – мое обращение", - сказал он.

Напомним

Верховная рада Украины готовит обращение к международному сообществу с призывом исключить рф из G20.