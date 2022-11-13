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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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ВР готує звернення до міжнародних партнерів із закликом виключити рф з G20

ВР готує звернення до міжнародних партнерів із закликом виключити рф з G20

Київ • УНН

 • 270154 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Верховна рада України готує звернення до міжнародної спільноти із закликом виключити рф з G20. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає УНН.

Саміт G20 у Індонезії на острові Балі відбудеться 15 – 16 листопада.

Цитата

«У зв’язку з цим Парламент готує звернення з закликом до міжнародних партнерів щодо виключення рф з "Групи двадцяти" (G20). Відповідна постанова буде внесена та проголосована в ВРУ вже на наступному тижні», - повідомив нардеп.

Він також додав, що замінити рф у групі 20 має Україна.

Нагадаємо

У 2014 після анексії Криму рф вже вигнали з «великої вісімки» (G8).

Українські Національні Новини

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