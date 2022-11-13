ВР готує звернення до міжнародних партнерів із закликом виключити рф з G20

Саміт G20 у Індонезії на острові Балі відбудеться 15 – 16 листопада.

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«У зв’язку з цим Парламент готує звернення з закликом до міжнародних партнерів щодо виключення рф з "Групи двадцяти" (G20). Відповідна постанова буде внесена та проголосована в ВРУ вже на наступному тижні», - повідомив нардеп.

Він також додав, що замінити рф у групі 20 має Україна.

Нагадаємо

У 2014 після анексії Криму рф вже вигнали з «великої вісімки» (G8).