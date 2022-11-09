путин не поедет на саммит G20, рф представит лавров - Bloomberg

ukru
14 марта, 19:57 • 58975 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 100749 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 101732 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 133462 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 135243 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 111604 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 105463 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 91688 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111196 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136556 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Кривом Роге прогремели взрывы, в небе вражеские беспилотники

В Кривом Роге прогремели взрывы, в небе вражеские беспилотники

14 марта, 18:14 • 17123 просмотра
Ракетный удар рф по Кривому Рогу: целью стал жилой квартал

Ракетный удар рф по Кривому Рогу: целью стал жилой квартал

14 марта, 18:41 • 18759 просмотра
Трамп о прекращении огня: 17 марта узнаем немного больше

Трамп о прекращении огня: 17 марта узнаем немного больше

14 марта, 20:12 • 20038 просмотра
Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

14 марта, 20:56 • 26586 просмотра
Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

23:36 • 32215 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 232092 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 262492 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 199886 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 205150 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 240365 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 58975 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 99113 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 117844 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 120274 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 127682 просмотра
Актуальное
путин не поедет на саммит G20, рф представит лавров - Bloomberg

путин не поедет на саммит G20, рф представит лавров - Bloomberg

Киев • УНН

 • 600440 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Российский диктатор владимир путин не будет присутствовать на саммите G20. Вместо него поедет министр иностранных дел сергей лавров. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, передает УНН.

Цитата

«владимир путин не будет присутствовать на саммите G20 на следующей неделе, поскольку кремль стремится защитить президента от потенциальной напряженности на высоком уровне из-за его вторжения в Украину», - говориться в сообщении.

Детали

Отмечается, что решение путина позволяет избежать потенциальной конфронтации с другими мировыми лидерами, в том числе с президентом США Джо Байденом, который назвал российского диктатора «военным преступником». Кремль также рисковал тем, что европейские лидеры будут сторониться Путина на саммите 15-16 ноября на индонезийском острове Бали.

«Россия направит министра иностранных дел сергея лаврова вместо Путина», - говориться в сообщении.

Дополнение

Ранее сообщалось, что президент Индонезии и организатор саммита G20 Джоко Видодо не исключает возможности, что российский диктатор владимир путин также может посетить встречу, "если будет возможность".

Пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Зеленский примет участие в саммите G20, который состоится на Бали в Индонезии.

Ранее Зеленский поставил ультиматум, что если владимир путин будет участвовать в саммите G20, то Украины там не будет.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы