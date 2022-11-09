путін не поїде на саміт G20, рф представить лавров - Bloomberg

Цитата

«володимир путін не буде присутній на саміті G20 наступного тижня, оскільки кремль прагне захистити президента від потенційної напруженості на високому рівні через його вторгнення в Україну», - йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що рішення путіна дозволяє уникнути потенційної конфронтації з іншими світовими лідерами, у тому числі з президентом США Джо Байденом, який назвав російського диктатора «військовим злочинцем». Кремль також ризикував тим, що європейські лідери цуратимуться путіна на саміті 15-16 листопада на індонезійському острові Балі.

«росія направить міністра закордонних справ сергія лаврова замість путіна», - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що президент Індонезії та організатор саміту G20 Джоко Відодо не відкидає можливості, що російський диктатор володимир путін також може відвідати зустріч, "якщо буде можливість".

Прес-секретар Президента України Сергій Никифоров заявив, що Зеленський візьме участь у саміті G20, який відбудеться на Балі в Індонезії.

Раніше Зеленський поставив ультиматум, що якщо владимир путін братиме участь у саміті G20, то України там не буде.