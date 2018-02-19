Лавров обвинил НАТО в "украинском кризисе"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что "украинский кризис" стал следствием политики расширения НАТО. Об этом он заявил в интервью сербскому информагентству "БЕТА", обнародованном пресс-службой МИД РФ, передает УНН.
"Украинский кризис не стал причиной нынешних отношений между Россией и Западом, он скорее стал следствием той политики, которую западные страны, прежде всего США и страны НАТО, проводили после окончания "холодной войны", - отметил министр.
По словам Лаврова, вместо того, чтобы воспользоваться уникальным историческим шансом и сформировать "действительно общеевропейскую структуру безопасности и сотрудничества", Запад сделал выбор в пользу расширения НАТО вопреки всем обещаниям обратного.
"Для нас не стало сюрпризом то, что произошло в Украине. Это стало, как я уже сказал, следствием той линии, которую выбрало НАТО. После того, как закончилась "холодная война" состоялось три волны расширения Организации, и с каждой такой волной военная инфраструктура НАТО приближалась все ближе и ближе к российским границам", - сказал Лавров.
Теперь, как выразился министр, в эту игру "хотят втянуть и Балканы, поставив балканские страны перед выбором: либо вы с Западом, либо вы с Россией".
"Такой же выбор требовали сделать от Украины, и в итоге произошел надлом в украинском обществе и государстве, который привел к неконституционному государственному перевороту, к резкому повышению роли радикалов, включая неонацистов, во внутриполитической жизни нашей соседней страны", - добавил он.
Напомним, Лавров заявил, что не видит в расширении НАТО на Балканах угрозы для РФ.