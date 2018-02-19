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Лавров звинуватив НАТО в “українській кризі”

Лавров звинуватив НАТО в “українській кризі”

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що “українська криза” стала наслідком політики розширення НАТО. Про це він заявив в інтерв’ю сербському інформагентству “БЕТА”, оприлюдненому прес-службою МЗС РФ, передає УНН.

“Українська криза не стала причиною нинішніх відносин між Росією і Заходом, вона швидше стала наслідком тієї політики, яку західні країни, перш за все, США і країни НАТО, проводили після закінчення “холодної війни”, — зазначив міністр.

За словами Лаврова, замість того, щоб скористатися унікальним історичним шансом і сформувати “справді загальноєвропейську структуру безпеки і співробітництва”, Захід зробив вибір на користь розширення НАТО всупереч всім обіцянкам зворотнього.

“Для нас не стало сюрпризом те, що відбулося в Україні. Це стало, як я вже сказав, наслідком тієї лінії, яку обрав НАТО. Після того, як закінчилася „холодна війна“ відбулося три хвилі розширення Організації, і з кожною такою хвилею військова інфраструктура Альянсу наближалася все ближче і ближче до російських кордонів”, — сказав Лавров.

Тепер, як висловився міністр, в цю гру “хочуть втягнути і Балкани, поставивши балканські країни перед вибором: або ви із Заходом, або ви з Росією”.

“Такий же вибір вимагали зробити від України, і в підсумку стався надлом в українському суспільстві і державі, який привів до неконституційного державного перевороту, до різкого підвищення ролі радикалів, включаючи неонацистів, у внутрішньополітичному житті нашої сусідньої країни”, — додав він.

Нагадаємо, Лавров заявив, що не бачить у розширенні НАТО на Балканах загрози для РФ.

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