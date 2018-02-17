Лавров снова заявил, что Россия против широкой миротворческой миссии на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Миротворцы ООН на Донбассе должны охранять представителей миссии ОБСЕ, а не превращаться в силовую структуру, оснащенную не только стрелковым, но и тяжелым вооружением. Об этом в интервью телеканалу Euronews глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров, пишет УНН.
Лавров считает, что пока никто не дал ни одной конкретно поправки к резолюции, внесенной Россией.
“У нас логика очень простая: Минские договоренности выполняются под мониторингом, при участии ОБСЕ. ОБСЕ создала специальную мониторинговую миссию. Возникали опасения в отношении безопасности этих наблюдателей, и уже давно президент России предложил дать им легкие вооружения, чтобы они были более защищены. ОБСЕ сочла это невозможным, у них не было такой практики вооруженных миротворческих операций. Тогда через какое-то время, а именно в сентябре прошлого года, мы внесли проект резолюции в Совет Безопасности, который очень прост и прямо привязан к Минским соглашениям: везде, где работают наблюдатели ОБСЕ, им придается охрана миротворцев ООН. Наши партнеры сказали, что „это очень правильный шаг, но давайте немножко расширим эту концепцию“, и предложили не следовать задаче реализации Минских договоренностей, а предложили подменить все, что там написано, созданием такой, знаете, очень крупной, мощной силовой структуры под видом ООНовской операции”, — завил Лавров.
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Он считает, что также на Донбассе хотят создать временную администрацию, которая помешает прямому диалогу Киева, Донецка и Луганска.
“Россия не может быть за идеи, которые противоречат решению высшего органа ООН, отвечающего за мир и безопасность. Резолюция, которая одобрила Минские договоренности, обязательна к исполнению”, — сказал Лавров, отвечая на вопрос поддерживает ли он идею, предложенную другими странами, включающую в себя более широкую миротворческую миссию.
Напомним, Сергей Лавров заявил также, что Минские соглашения выше всех украинских законов касательно Донбасса.