Лавров знову заявив, що Росія проти широкої миротворчої місії на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Миротворці ООН на Донбасі повинні охороняти представників місії ОБСЄ, а не перетворюватися на силову структуру, оснащену не тільки стрілецькою зброєю, але й важким озброєнням. Про це в інтерв’ю телеканалу Euronews глава зовнішньополітичного відомства РФ Сергій Лавров, пише УНН.
Лавров вважає, що поки ніхто не дав жодної конкретної поправки до резолюції, внесеної Росією.
“У нас логіка дуже проста: Мінські домовленості виконуються під моніторингом, за участю ОБСЄ. ОБСЄ створила спеціальну моніторингову місію. Виникали побоювання щодо безпеки цих спостерігачів, і вже давно президент Росії запропонував дати їм легкі озброєння, щоб вони були більш захищені. ОБСЄ визнала це неможливим, у них не було такої практики збройних миротворчих операцій. Тоді через якийсь час, а саме у вересні минулого року, ми внесли проект резолюції до Ради Безпеки, який дуже простий і прямо прив’язаний до Мінських угод: всюди, де працюють спостерігачі ОБСЄ, їм надається охорона миротворців ООН. Наші партнери сказали, що „це дуже правильний крок, але давайте трошки розширимо цю концепцію“, і запропонували не слідувати завданню реалізації Мінських домовленостей, а запропонували підмінити все, що там написано, створенням такої, знаєте, дуже великої, потужної силової структури під виглядом ООНівській операції”, - завив Лавров.
Він вважає, що також на Донбасі хочуть створити тимчасову адміністрацію, яка завадить прямому діалогу Києва, Донецька і Луганська.
“Росія не може бути за ідеї, які суперечать рішенням вищого органу ООН, що відповідає за мир і безпеку. Резолюція, яка схвалила Мінські домовленості, обов’язкова до виконання”, - сказав Лавров, відповідаючи на питання чи підтримує він ідею, запропоновану іншими країнами, що включає в себе більш широку миротворчу місію.
Нагадаємо, Сергій Лавров заявив також, що Мінські угоди вище всіх українських законів щодо Донбасу.