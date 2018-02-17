Лавров заявил, что возможность проведения встречи в «нормандском формате в Мюнхене пока не подтвердилась
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Российская сторона озвучила свои условия проведения встречи глав министерств иностранных дел “нормандской четверки”, но пока нет никаких подтверждений. Об этом сообщают РИА Новости, со ссылкой на заявление журналистам на полях Мюнхенской конференции по безопасности главы МИД РФ Сергей Лавров, пишет УНН.
"Вчера мы были готовы, но неожиданно был вынужден наш германский коллега улететь в Берлин. На сегодня мы дали несколько вариантов, которые нас устраивают с учетом имеющейся программы. Будем ждать, пока ничего не подтвердилось", — сказал Лавров.
Он также напомнил, что накануне встречался с главой МИД Украины Павлом Климкиным.
Напомним, ранее планировалось, что встреча глав внешнеполитических ведомств состоится в Мюнхене вечером 16 февраля. Однако встреча так и не состоялась. В тоже время состоялась двухстороння встреча глав МИД Украины и России.
Павле Климкин по итогам встречи заявил, что не были достигнуты договоренности о миротворцах на Донбассе.
В тоже время появилась информация, что встреча глав четырех дипломатических ведомств может состояться сегодня, 17 февраля.