Лавров заявив, що можливість проведення зустрічі в “нормандському форматі в Мюнхені поки не підтвердилася

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Російська сторона озвучила свої умови проведення зустрічі глав міністерств закордонних справ “нормандської четвірки”, але поки немає ніяких підтверджень. Про це повідомляють РІА Новини, з посиланням на заяву журналістам на полях Мюнхенської конференції з безпеки глави МЗС РФ Сергій Лавров, пише УНН.