Лавров заявив, що можливість проведення зустрічі в “нормандському форматі в Мюнхені поки не підтвердилася
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Російська сторона озвучила свої умови проведення зустрічі глав міністерств закордонних справ “нормандської четвірки”, але поки немає ніяких підтверджень. Про це повідомляють РІА Новини, з посиланням на заяву журналістам на полях Мюнхенської конференції з безпеки глави МЗС РФ Сергій Лавров, пише УНН.
“Вчора ми були готові, але несподівано був змушений наш німецький колега полетіти до Берліна. На сьогодні ми дали кілька варіантів, які нас влаштовують з урахуванням наявної програми. Будемо чекати, поки нічого не підтвердилося”, — сказав Лавров.
Він також нагадав, що напередодні зустрічався з главою МЗС України Павлом Клімкіним.
Нагадаємо, раніше планувалося, що зустріч глав зовнішньополітичних відомств відбудеться в Мюнхені увечері 16 лютого. Однак зустріч так і не відбулася. У той же час відбулася двостороння зустріч глав МЗС України і Росії.
Павла Клімкін за підсумками зустрічі заявив, що не було досягнуто домовленостей про миротворців на Донбасі.
У той же час з’явилася інформація, що зустріч глав чотирьох дипломатичних відомств може відбутися сьогодні, 17 лютого.