Лавров считает готовность НАТО принять Финляндию и Швецию "попыткой давления" на эти страны

КИЕВ. 21 января. УНН. Глава МИД России Сергей Лавров увидел в сообщениях НАТО о готовности принять в свои ряды Финляндию и Швецию, если они того пожелают, то, что он назвал “попыткой давления” на эти страны. Об этом он письменно сообщил журналистам, ответы министра опубликованы на сайте МИД РФ, пишет УНН.