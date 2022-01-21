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Лавров считает готовность НАТО принять Финляндию и Швецию "попыткой давления" на эти страны

Лавров считает готовность НАТО принять Финляндию и Швецию "попыткой давления" на эти страны

Киев • УНН

 • 21731 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Глава МИД России Сергей Лавров увидел в сообщениях НАТО о готовности принять в свои ряды Финляндию и Швецию, если они того пожелают, то, что он назвал “попыткой давления” на эти страны. Об этом он письменно сообщил журналистам, ответы министра опубликованы на сайте МИД РФ, пишет УНН.

Цитата:

“Рассматриваем высказывания Генерального секретаря НАТО насчет готовности приема указанных стран в Альянс как бесцеремонную попытку оказания внешнего давления на политику Финляндии и Швеции, с которыми нас связывают давние дружеские отношения, и чей действенный вклад как внеблоковых государств в формирование европейской безопасности мы высоко ценим”, — заявил Лавров.

Детали

По его мнению, внеблоковый статус стран является “самым эффективным способом обеспечения государствами своей безопасности”.

Он добавил, что ожидает от НАТО письменной реакции на российский проект "соглашения" с Альянсом.

Дополнение

Швеция пока не собирается в НАТО. В то же время, главнокомандующий Вооруженных сил Швеции ранее заявлял, что США должны усилить военную группировку в Европе. А премьер-министр страны Магдалена Андерсон на предложенные Россией так называемые “гарантии безопасности” заявила, что Швеция сама решает свою политику и политику в сфере безопасности, а также с кем сотрудничать.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин, в свою очередь, подчеркнула, что государство намерено сохранить возможность подавать заявку на вступление в Североатлантический Альянс.

17 декабря Россия прислала США и НАТО предложения по безопасности в Европе. Требования Москвы включают запрет вступления Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи ее границ.

Переговоры с РФ состоялись с США, НАТО и ОБСЕ — в рамках российско-американского диалога на высоком уровне в Женеве 10 января, затем на заседании Совета Россия-НАТО 12 января, а 13 января в Вене на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

Россия и Запад заняли бескомпромиссную позицию во время переговоров на прошлой неделе, чтобы обсудить напряженность вокруг Украины. В то время, как Москва требовала остановить расширение НАТО, Вашингтон и его союзники категорически отвергли такие требования.

Переговоры происходят на фоне того, как украинские власти и западные партнеры обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

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