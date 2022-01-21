Лавров вважає готовність НАТО прийняти Фінляндію та Швецію "спробою тиску" на ці країни

КИЇВ. 21 січня. УНН. Голова МЗС Росії Сергій Лавров побачив у повідомленнях НАТО про готовність прийняти до своїх лав Фінляндію та Швецію, якщо вони того забажають, те, що він назвав “спробою тиску” на ці країни. Про це він письмово повідомив журналістам, відповіді міністра опубліковані на сайті МЗС РФ, пише УНН.