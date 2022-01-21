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Лавров вважає готовність НАТО прийняти Фінляндію та Швецію "спробою тиску" на ці країни

Лавров вважає готовність НАТО прийняти Фінляндію та Швецію "спробою тиску" на ці країни

Київ • УНН

 • 21734 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Голова МЗС Росії Сергій Лавров побачив у повідомленнях НАТО про готовність прийняти до своїх лав Фінляндію та Швецію, якщо вони того забажають, те, що він назвав “спробою тиску” на ці країни. Про це він письмово повідомив журналістам, відповіді міністра опубліковані на сайті МЗС РФ, пише УНН.

Цитата:

“Розглядаємо висловлювання Генерального секретаря НАТО щодо готовності прийому зазначених країн до Альянсу як безцеремонну спробу здійснення зовнішнього тиску на політику Фінляндії та Швеції, з якими нас пов’язують давні дружні відносини, і чий дієвий внесок як позаблокових держав у формування європейської безпеки ми високо цінуємо”, — заявив Лавров.

Деталі

На його думку, позаблоковий статус країн є “найефективнішим способом забезпечення державами своєї безпеки”.

Він додав, що очікує від НАТО письмової реакції на російський проект "угоди" з Альянсом.

Доповнення

Швеція поки що не збирається до НАТО. У той же час, головнокомандувач Збройних сил Швеції раніше заявляв, що США повинні посилити військове угруповання в Європі. А прем’єр-міністр країни Магдалена Андерсон на запропоновані Росією так звані “гарантії безпеки” заявила, що Швеція сама вирішує свою політику та безпекову політику, а також з ким співпрацювати.

Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін, своєю чергою, наголосила, що держава має намір зберегти можливість подавати заявку на вступ до Північноатлантичного Альянсу.

17 грудня Росія надіслала США та НАТО пропозиції щодо безпеки у Європі. Вимоги Москви включають заборону вступу України до НАТО, вето Кремля на розміщення військових сил НАТО в колишніх радянських республіках та припинення військових навчань поблизу її кордонів.

Переговори з РФ відбулися зі США, НАТО та ОБСЄ — у межах російсько-американського діалогу на високому рівні у Женеві 10 січня, потім на засіданні Ради Росія-НАТО 12 січня, а 13 січня у Відні на засіданні Постійної ради ОБСЄ.

Росія та Захід зайняли безкомпромісну позицію під час переговорів минулого тижня, щоб обговорити напруженість навколо України. У той час, як Москва вимагала зупинити розширення НАТО, Вашингтон та його союзники категорично відкинули такі вимоги.

Переговори відбуваються на тлі того, як українська влада та західні партнери звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

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