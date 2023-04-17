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лавров в Бразилии: россия хочет скорейшего прекращения конфликта в Украине

лавров в Бразилии: россия хочет скорейшего прекращения конфликта в Украине

Киев • УНН

 • 720566 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Министр иностранных дел россии сергей лавров заявил в понедельник во время визита в Бразилию, что Москва хочет скорейшего прекращения конфликта в Украине, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

На пресс-конференции со своим бразильским коллегой Мауро Виейрой лавров поблагодарил Бразилию за «понимание генезиса ситуации в Украине» и сказал, что россия «заинтересована» в скорейшем прекращении конфликта.

Раньше

россия неоднократно заявляла, что любое урегулирование конфликта должно признать «реалии» ее односторонней аннексии четырех украинских областей.

россия постоянно повторяет свой нарратив, что была вынуждена вмешаться в дела Украины в феврале прошлого года, чтобы якобы защитить русскоязычных граждан от преследований и не допустить, чтобы Запад использовал Украину для угрозы безопасности россии.

Киев и Запад говорят, что это необоснованные поводы для захватнической войны, в которой тысячи человек были убиты, а украинские города разрушены.

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