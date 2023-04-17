лавров в Бразилии: россия хочет скорейшего прекращения конфликта в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Министр иностранных дел россии сергей лавров заявил в понедельник во время визита в Бразилию, что Москва хочет скорейшего прекращения конфликта в Украине, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
На пресс-конференции со своим бразильским коллегой Мауро Виейрой лавров поблагодарил Бразилию за «понимание генезиса ситуации в Украине» и сказал, что россия «заинтересована» в скорейшем прекращении конфликта.
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россия неоднократно заявляла, что любое урегулирование конфликта должно признать «реалии» ее односторонней аннексии четырех украинских областей.
россия постоянно повторяет свой нарратив, что была вынуждена вмешаться в дела Украины в феврале прошлого года, чтобы якобы защитить русскоязычных граждан от преследований и не допустить, чтобы Запад использовал Украину для угрозы безопасности россии.
Киев и Запад говорят, что это необоснованные поводы для захватнической войны, в которой тысячи человек были убиты, а украинские города разрушены.