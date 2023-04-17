лавров в Бразилії: росія хоче якнайшвидшого припинення конфлікту в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив у понеділок під час візиту до Бразилії, що Москва хоче якнайшвидшого припинення конфлікту в Україні, передає УНН з посиланням на Reuters.
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На пресконференції зі своїм бразильським колегою Мауро Вієйрою лавров подякував Бразилії за «розуміння генези ситуації в Україні» і сказав, що росія «зацікавлена» у якнайшвидшому припиненні конфлікту.
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росія неодноразово заявляла, що будь-яке врегулювання конфлікту має визнати «реалії» її односторонньої анексії чотирьох українських областей.
росія постійно повторює свій наратив, що була змушена втрутитися у справи України у лютому минулого року, щоб нібито захистити російськомовних громадян від переслідувань та не допустити, щоб Захід використав Україну для загрози безпеці росії.
Київ та Захід кажуть, що це необґрунтовані приводи для загарбницької війни, в якій тисячі людей було вбито, а українські міста зруйновано.