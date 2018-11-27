Лавров: на фоне ситуации в Азове посредники между Украиной и РФ не нужны
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом заявил, что в диалоге между Украиной и РФ не нужны посредники, передает УНН со ссылкой на сайт российского МИД.
"Что касается инцидента на входе в Керченский пролив из Черного моря, вчера ситуация обсуждалась в телефонном разговоре Президента России В.Путина и Канцлера ФРГ А.Меркель, которая состоялась по ее инициативе. Достигнуты определенные соображения, которые будут реализованы в ближайшее время. Я не вижу необходимости в каких либо посредниках", - заявил Лавров, отвечая на вопрос о том, как Москва относится к предложению международных партнеров о посредничестве в урегулировании ситуации вокруг Керченского пролива.
По словам главы российского МИД, этот вопрос по урегулированию ситуации - сугубо практический: в случае, если украинская сторона и ее партнеры в Европе заинтересованы в том, чтобы "подобных инцидентов" больше не было, очевидно, необходимо "направить очень сильный сигнал Киеву".
"И не нам это делать, а тем, кто поддерживает очень тесные контакты с украинскими властями, чтобы больше подобные провокации не допускались. В практическом плане, я думаю, на уровне местных пограничных властей двух стран вполне можно было бы обсудить какие-то не совсем понятные украинской стороне технические вопросы, если они есть. Хотя, как я уже сказал, они в сентябре прекрасно использовали имеющиеся процедуры", - заявил министр.
Напомним, утром во вторник президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель выразил "озабоченность" из-за введения в Украине военного положения.
Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение.