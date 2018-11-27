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Лавров: на тлі ситуації в Азові посередники між Україною і РФ не потрібні

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на спільній прес-конференції з главою МЗС Франції Жан-Івом Ле Дріаном заявив, що в діалозі між Україною і РФ не потрібні посередники, передає УНН з посиланням на сайт російського МЗС.

“Що стосується інциденту на вході в Керченську протоку з Чорного моря, вчора ситуація обговорювалася в телефонній розмові Президента Росії В. В. Путіна і Канцлера ФРН А.Меркель, яка відбулася за її ініціативою. Досягнуто певних розумінь, які будуть реалізовані найближчим часом. Я не бачу необхідності в якихось посередниках”, — заявив Лавров, відповідаючи на запитання про те, як Москва ставиться до пропозиції міжнародних партнерів щодо посередництва у врегулюванні ситуації навколо Керченської протоки.

За словами глави російського МЗС, це питання щодо врегулювання ситуації — суто практичне: у разі, якщо українська сторона і її партнери в Європі зацікавлена в тому, щоб “подібних інцидентів” більше не було, очевидно, необхідно “надіслати дуже сильний сигнал Києву”.

“І не нам це робити, а тим, хто підтримує дуже тісні контакти з українською владою, щоб більше подібні провокації не допускалися. У практичному плані, я думаю, на рівні місцевої прикордонної влади двох країн цілком можна було б обговорити якісь не зовсім зрозумілі українській стороні технічні питання, якщо вони є. Хоча, як я вже сказав, вони у вересні прекрасно використовували наявні процедури”, — заявив міністр.

Нагадаємо, зранку у вівторок президент РФ Володимир Путін під час телефонної розмови з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель висловив “занепокоєння” через введення в Україні воєнного стану.

Як повідомляв УНН, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.

У зв'язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан.

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