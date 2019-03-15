Лавинная опасность продержится в Карпатах до понедельника

"В связи с осадками, метелями и последующей оттепели ожидается значительное снiголавинна опасность (3 уровень): 15-17 марта на высокогорье Закарпатской, 16-18 марта на высокогорье Ивано-Франковской областей", - сообщили синоптики.



Как сообщал УНН, в Украине на завтра объявили штормовое предупреждение.

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Как сообщал УНН, в ближайшие двое суток в Украине временами небольшие и умеренные дожди, ночью местами с мокрым снегом, ближайшей ночью на Закарпатье и в Карпатах значительные осадки; в понедельник в Украине преимущественно без осадков.



Как сообщал УНН, на следующей неделе в Украине до 20 градусов тепла.