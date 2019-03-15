Лавинна небезпека протримається у Карпатах до понеділка
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У зв'язку з опадами, хуртовинами та подальшою вiдлигою очiкується значна снiголавинна небезпека. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У зв'язку з опадами, хуртовинами та подальшою вiдлигою очiкується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень): 15-17 березня на високогір'ї Закарпатської, 16-18 березня на високогір'ї Iвано-Франкiвської областей", - повідомили синоптики.
Як повідомляв УНН, в Україні на завтра оголосили штормове попередження.
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Як повідомляв УНН, У найближчі дві доби в Україні часом невеликі та помірні дощі, вночі місцями з мокрим снігом, найближчої ночі на Закарпатті та в Карпатах значні опади; в понеділок в Україні переважно без опадів.
Як повідомляв УНН, наступного тижня в Україні до 20 градусів тепла.