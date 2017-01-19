Лавина в Италии заблокировала отель с посетителями
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. В Италии в результате схода лавины под снегом оказалось здание отеля. В нем, по предварительным данным, находятся более 20 человек, передает УНН со ссылкой на RaiNews24.
Об инциденте сообщили двое жильцов отеля. Под снегом в здании находятся около 20 человек, а также персонал отеля. Телефоны людей, которые находятся в гостинице, в том числе мобильные, не отвечают.
Сейчас спасатели пытаются добраться до здания. Антонио Ди Марко, глава провинции Пескара, где произошел инцидент, написал в Facebook, что это ужасная трагедия, и не исключил, что могут быть погибшие.
Напомним, спасатели призвали воздержаться от походов в горы из-за лавинной опасности.