Лавина в Италии заблокировала отель с посетителями

Об инциденте сообщили двое жильцов отеля. Под снегом в здании находятся около 20 человек, а также персонал отеля. Телефоны людей, которые находятся в гостинице, в том числе мобильные, не отвечают.

Сейчас спасатели пытаются добраться до здания. Антонио Ди Марко, глава провинции Пескара, где произошел инцидент, написал в Facebook, что это ужасная трагедия, и не исключил, что могут быть погибшие.

Напомним, спасатели призвали воздержаться от походов в горы из-за лавинной опасности.