Лавина в Італії заблокувала готель з відвідувачами
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. В Італії в результаті сходу лавини під снігом виявилося будівлю готелю. У ньому, за попередніми даними, знаходяться більше 20 осіб, передає УНН з посиланням на RaiNews24.
Про інцидент повідомили двоє пожильців готелю. Під снігом в будівлі перебувають близько 20 осіб, а також персонал готелю. Телефони знаходяться в готелі людей, в тому числі мобільні, не відповідають.
Зараз рятувальники намагаються дістатися до будівлі. Антоніо Ді Марко, глава провінції Пескара, де стався інцидент, написав у Facebook, що це жахлива трагедія, і не виключив, що можуть бути загиблі.
Нагадаємо, рятувальники закликали утриматися від походів у гори через лавинну небезпеку.