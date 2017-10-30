Латвийская бригада арбитров рассудит матч Украина - Словакии

Главным рефери противостояния назначен 32-летний рефери из Латвии Андрис Трейманис. Ассистенты арбитра - Харальдс Гудерманис и Алексейс Спасьонниковс (все - Латвия). Резервный арбитр - Юрий Можаровский (Львов).

Трейманис, который в 25-ть лет стал арбитром ФИФА, матчи высшего латвийского футбольного дивизиона обслуживает с 20-летнего возраста. В его активе работа на поединках юношеской Лиги УЕФА, квалификационного раунда молодежного чемпионата Европы, квалификации Лиги чемпионов и матчах группового этапа Лиги Европы. В этом году Трейманис работал на матчах отборочного турнира чемпионата мира-2018.

Отмечается, что латвийский рефери пересекался со сборными Украины: в 2015-м году Трейминас работал на матчи финальной части Евро-2015 (U-19) - Франция - Украина. Тогда рефери зафиксировал победу "трехцветных" 3:1.

Как сообщалось ранее, матч Украина - Словакия пройдет 10 ноября в 20:00 на "Арене Львов" во Львове.