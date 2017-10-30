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Латвійська бригада арбітрів розсудить матч Україна - Словаччина

Латвійська бригада арбітрів розсудить матч Україна - Словаччина

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Визначилася бригада арбітрів, які працюватимуть на товариському матчі між національними збірними командами України та Словаччини. Про це інформує прес-служба ФФУ, передає УНН.

Головним рефері протистояння призначено 32-річного рефері з Латвії Андріса Трейманіса. Асистенти арбітра – Харальдс Гудерманіс і Алексейс Спасьонніковс (усі - Латвія). Резервний арбітр – Юрій Можаровський (Львів).

Трейманіс, який вже у 25-ть років став арбітром ФІФА, матчі вищого латвійського футбольного дивізіону обслуговує з 20-річного віку. В його активі робота на поєдинках юнацької Ліги УЄФА, кваліфікаційного раунду молодіжного чемпіонату Європи, кваліфікації Ліги чемпіонів та матчах групового етапу Ліги Європи. У цьому році Трейманіс працював на матчах відбіркового турніру чемпіонату світу-2018.

Зазначається, що латвійський рефері перетинався зі збірними України: у 2015-му році Треймінас працював на матчі фінальної частини Євро-2015 (U-19) – Франція – Україна. Тоді рефері зафіксував перемогу "триколірних" 3:1.

Як повідомлялося раніше, матч Україна – Словаччина пройде 10 листопада о 20:00 на "Арені Львів" у Львові.

 

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