Латвия подготовилась к безвизовому режиму Украины и ЕС - П.Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Латвия хорошо подготовилась к безвизовому режиму между Украиной и Европейским союзом. Об этом на брифинге в Латвии заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент.
"Я отдельно хотел бы поблагодарить за сотрудничество и поддержку предоставления Украины безвизового режима и права украинским гражданам безвизово путешествовать по Европе... и Латвия очень хорошо подготовилась к этому", - сказал П.Порошенко.
Он отметил, что сейчас есть три ежедневные авиарейсы из Латвии в Украину.
"Латвия является воротами в Европу и украинские граждане смогут приезжать не только в Латвию, но и в северные страны, начиная с Финляндии, Дании, Швеции и многих других государств", - сказал П.Порошенко.
Президент выразил надежду, что в ближайшее время Нидерланды завершат процесс ратификации соглашения о безвизовом режиме Украины с ЕС.
Напомним, Европарламент собирается голосовать за "безвизовые" Украина 6 апреля .