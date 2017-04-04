Латвія підготувалася до безвізового режиму України та ЄС – П.Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Латвія добре підготувалася до безвізового режиму між Україною та Європейським союзом. Про це на брифінгу в Латвії заявив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.
"Я окремо хотів би подякувати за співпрацю та підтримку надання Україні безвізового режиму та права українським громадянам безвізово подорожувати Європою... і Латвія дуже добре підготувалася до цього", - сказав П.Порошенко.
Він зазначив, що наразі є три щоденні авіарейси з Латвії до України.
"Латвія є воротами в Європу і українські громадяни зможуть приїжджати не лише в Латвію, а й в північні країни, починаючи з Фінляндії, Данії, Швеції і багатьох інших держав", - сказав П.Порошенко.
Президент висловив сподівання, що найближчим часом Нідерланди завершать процес ратифікації угоди про безвізовий режим України з ЄС.
Нагадаємо, Європарламент збирається голосувати за "безвіз" Україні 6 квітня.