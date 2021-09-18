Латвия обновила правила въезда для украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Латвия внесла Украину, на фоне темпов распространения COVID-19, в список стран, которые несут серьезный риск для здоровья населения. Об этом пишет посольство Украины в Латвии в Facebook, указав правила въезда в страну для Украинской, сообщает УНН.
По информации государственной пограничной службы Латвии, а также в соответствии со списком Центра контроля и профилактики заболеваний (ЦКПЗ) Латвии, Украина внесена в список стран, которые несут серьезный риск для здоровья населения (14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости превышает показатель заболеваемости 75), отметили в посольстве.
Цитата:
"Въезд в Латвийскую Республику с 18.09.2021 без уважительной причины, в том числе с целью туризма разрешен только гражданам Украины, которые имеют COVID-сертификаты стран-членов ЕС, ЕЭП, Швейцарии и Великобритании, а также имеют COVID-сертификаты, полученые в мобильном приложении "Дія" с QR-кодом для их проверки и совместимые с действующей системой признания сертификатов о вакцинации от COVID-19 в Латвийской Республике..." - говорится в сообщении.
Детали
Посольство отмечает, что такие лица не подлежат 10-дневной самоизоляции и освобождены от требования тестирования на COVID-19 перед прибытием в Латвию и по прибытии в Латвию.
Перед прибытием в Латвию необходимым требованием является заполнение анкеты на сайте covidpass.lv не ранее, чем за два дня до приезда в ЛР.
В случае отсутствия соответствующих сертификатов, въезд в Латвию разрешен следующим категориям граждан Украины:
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- водители и члены экипажей грузовых транспортных мероприятий, экипажей грузовых или технических рейсов, прибывающих в Латвийскую Республику или которые покидают ее для выполнения своих рабочих обязанностей;
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- члены семей граждан ЕС/ЕЭС/Швейцарии (супруги, дети до 21 года и лица, находящиеся под опекой или являющиеся опекунами);
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- резиденты ЕС, имеющие разрешение на проживание/пребывание в Латвии;
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- лица, получившие положительное решение Управления по делам гражданства и миграции Латвии о выдаче вида на жительство;
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- дипломаты и члены их семей, которые пересекают территорию Латвийской Республики транзитом в страны выполнения официальных функций, должностные лица дипломатической и консульской службы, должностные лица и члены их семей, возвращающиеся из стран своей аккредитации, или въезжающие в страны с целью выполнения своих функциональных обязанностей;
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- лица, цель поездки которых - гуманитарные обстоятельства (похороны, тяжелая болезнь близкого родственника);
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- работники и специалисты для выполнения обязательств латвийских коммерсантов, при наличии документального подтверждения от Латвийского агентства инвестиций и развития;
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- спортсмены и спортивные сотрудники, а также представители международных спортивных организаций, прибытие которых в Латвийскую Республику связано с участием в международном спортивном мероприятии, организованном спортивной федерацией или его членом как аккредитованных лиц в соответствии с процедурами, указанными в законе о спорте;
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- студенты очной формы обучения и студенты по обмену (если вуз или колледж выдали письменное подтверждение о зачислении студента, а также по прибытию в Латвию необходимо для освоения учебной программы);
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- на лечение (диагностика и терапия) по согласованию с Инспекцией здравоохранения Латвии;
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- работники культуры, прибытие в Латвию которых необходимо для организации культурных и общественных мероприятий (вопрос должен быть согласован с Министерством культуры Латвии);
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- лица, а также члены их семей (если срок трудовых отношений с лицом планируется более шести месяцев) для выполнения обязанностей ведущего научного сотрудника по приглашению научного учреждения, зарегистрированного в Реестре научных учреждений, для реализации научно-исследовательского проекта;
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- авиапассажиры, во время транзитного пересечения Латвии, в случае, если они не покидают транзитную зону и находятся в ней не более 24 часов, а также могут предоставить подтверждение транзитного характера.
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Для такой категории граждан Украины для въезда в Латвию обязательными требованиями являются:
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- наличие отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР, который проведен не более чем за 72 часа до пересечения границы, или тест на антигены, проведенный не раньше, чем за 48 часов до пересечения границы;
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- необходимость сделать повторный тест по прибытии в Латвию;
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- прохождение самоизоляции по прибытии в Латвию в течение 10 дней (можно нарушить самоизоляцию, если пройти тест на Covid-19 на седьмой день после въезда в Латвию и результаты теста отрицательные).
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